Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 618 Trần Đại Nghĩa, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Công việc vận hành kho
Kiểm kê kho
Thanh toán thuê kho, Điện, nước, Internet
Duyệt đơn, liên hệ bốc xếp, xe vận chuyển, xuất nhập hàng trong kho
Lên đơn hàng trên phần mềm CRM
Công việc nghiệp vụ kế toán
Thực hiện các nghiệm vụ kế toán trên Misa Amis online
Quản lý công nợ bán hàng
Luân chuyển hàng giữa các kho
Duyệt xuất đơn hàng, hàng hoàn
Hạch toán kết quả kinh doanh của kho
Công việc Báo cáo
Báo cáo kết quả kinh doanh của kho
Báo cáo kiểm kê kho
Lập kế hoạch hàng cho kho
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Có >2 năm kinh nghiệm làm tại vị trí Kế toán kho tại một công ty
Sử dụng thành thạo Misa Amis kế toán
Chăm chỉ, chủ động trong công việc
Kỹ năng Excel thành thạo
Có laptop cá nhân
Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hàng tháng doanh thu kho
Thưởng số đơn xuất kho hàng tháng
=> Thu nhập 15.000.000 - 17.000.000/tháng
Được hỗ trợ hướng dẫn công việc chi tiết
Được làm Online 4 ngày/tháng (tự đăng ký) + Sáng Thứ 7 Online (Sau khi lên chính thức)
Thời gian linh hoạt (Chấm công trên App, không quản lý thời gian ra - vào)
Đóng BHXH theo quy định pháp luật
Chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định luật lao động
Year end party cuối năm, liên hoan team,..
