Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 618 Trần Đại Nghĩa, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Công việc vận hành kho

Kiểm kê kho

Thanh toán thuê kho, Điện, nước, Internet

Duyệt đơn, liên hệ bốc xếp, xe vận chuyển, xuất nhập hàng trong kho

Lên đơn hàng trên phần mềm CRM

Công việc nghiệp vụ kế toán

Thực hiện các nghiệm vụ kế toán trên Misa Amis online

Quản lý công nợ bán hàng

Luân chuyển hàng giữa các kho

Duyệt xuất đơn hàng, hàng hoàn

Hạch toán kết quả kinh doanh của kho

Công việc Báo cáo

Báo cáo kết quả kinh doanh của kho

Báo cáo kiểm kê kho

Lập kế hoạch hàng cho kho

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ưu tiên 1996-2001

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Có >2 năm kinh nghiệm làm tại vị trí Kế toán kho tại một công ty

Sử dụng thành thạo Misa Amis kế toán

Chăm chỉ, chủ động trong công việc

Kỹ năng Excel thành thạo

Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 13.000.000

Thưởng hàng tháng doanh thu kho

Thưởng số đơn xuất kho hàng tháng

=> Thu nhập 15.000.000 - 17.000.000/tháng

Được hỗ trợ hướng dẫn công việc chi tiết

Được làm Online 4 ngày/tháng (tự đăng ký) + Sáng Thứ 7 Online (Sau khi lên chính thức)

Thời gian linh hoạt (Chấm công trên App, không quản lý thời gian ra - vào)

Đóng BHXH theo quy định pháp luật

Chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định luật lao động

Year end party cuối năm, liên hoan team,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam

