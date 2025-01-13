Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: B3/21 Quốc lộ 1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Nhập dữ liệu hợp đồng kinh doanh của doanh nghiệp, theo dõi, và lưu trữ
Chấm công cho NV và lưu trữ hồ sơ nhân sự
In ấn, đóng dấu các chứng từ phục vụ kinh doanh, gửi thư, nhận thư
Xuất hoá đơn điện tử gửi khách hàng Nhập thu- chi Mua vật tư, vpp, báo giá, ...
Nhập liệu, theo dõi vật tư, tài sản Soạn thảo van bản, chứng từ theo hướng dẫn
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Hoàn thành giáo dục bậc Đại Học Tài chính Kế toán với chứng chỉ về kế toán, tài chính hoặc kinh doanh.
Được đào tạo tốt về Kế toán.
Sử dụng thành thạo AMIS là 1 lợi thế Kỹ năng CNTT tốt (để tạo lập, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu / báo cáo...)
Biết sử dụng tin học văn phòng
Siêng năng, chịu khó học hỏi, có chí cầu tiến
Có khả năng xử lý những thông tin bảo mật: không tiết lộ những thông tin nhạy cảm cho bất kỳ ai ngoài Giám đốc/ Trưởng bộ phận Quản lý.
Tại CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm, thưởng năng suất, thưởng Quý,...
Có cơ hội thăng tiến.
Cấp điện thoại, máy tính để thuận tiện trong quá trình làm việc.
Được đóng BHXH và các chế độ khác của Công ty theo Luật.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.
Được tham gia Teambuilding, YEP, du lịch hàng năm.
Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000 đ (Thỏa thuận khi phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
