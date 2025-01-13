Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B3/21 Quốc lộ 1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nhập dữ liệu hợp đồng kinh doanh của doanh nghiệp, theo dõi, và lưu trữ

Chấm công cho NV và lưu trữ hồ sơ nhân sự

In ấn, đóng dấu các chứng từ phục vụ kinh doanh, gửi thư, nhận thư

Xuất hoá đơn điện tử gửi khách hàng Nhập thu- chi Mua vật tư, vpp, báo giá, ...

Nhập liệu, theo dõi vật tư, tài sản Soạn thảo van bản, chứng từ theo hướng dẫn

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Hoàn thành giáo dục bậc Đại Học Tài chính Kế toán với chứng chỉ về kế toán, tài chính hoặc kinh doanh.

Được đào tạo tốt về Kế toán.

Sử dụng thành thạo AMIS là 1 lợi thế Kỹ năng CNTT tốt (để tạo lập, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu / báo cáo...)

Biết sử dụng tin học văn phòng

Siêng năng, chịu khó học hỏi, có chí cầu tiến

Có khả năng xử lý những thông tin bảo mật: không tiết lộ những thông tin nhạy cảm cho bất kỳ ai ngoài Giám đốc/ Trưởng bộ phận Quản lý.

Tại CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm, thưởng năng suất, thưởng Quý,...

Có cơ hội thăng tiến.

Cấp điện thoại, máy tính để thuận tiện trong quá trình làm việc.

Được đóng BHXH và các chế độ khác của Công ty theo Luật.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.

Được tham gia Teambuilding, YEP, du lịch hàng năm.

Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000 đ (Thỏa thuận khi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin