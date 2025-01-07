Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 350/33 Đường T15, KP4, Phường An Phú Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện theo dõi chấm công, tính lương cho các bộ phận
Theo dõi nhập xuất tồn hàng vật tư, ván cho từng công trình
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và NCC
Theo dõi thu chi nội bộ ( yêu cầu các chi phí phải có chứng từ thanh toán)
Soạn hợp đồng, đề nghị thanh toán…
Các công việc theo yêu cầu cấp quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan
Nữ, tuổi từ 20-35 ưu tiên ngoại hình ưa nhìn.
Sử dụng thành thạo Excel.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Chịu áp lực công việc, tỉ mỉ, cẩn thận, chú ý đến tiểu tiết

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Được hướng dẫn thêm về nghiệp vụ chuyên môn.
Phúc lợi khác: Theo quy định của Bộ luật lao động (chế độ nâng lương theo quy đinh, chi phí công tác, thưởng lễ, Tết, ...)
Ngày nghỉ phép theo quy định nhà nước.
Thời gian làm việc: từ 8h00 – 17h00 từ Thứ 2 đến hết Thứ 7 (nghỉ Chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 350/33/10 Đường T15, Quốc Lộ 1A, Khu phố 4, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

