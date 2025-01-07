Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 350/33 Đường T15, KP4, Phường An Phú Đông,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện theo dõi chấm công, tính lương cho các bộ phận
Theo dõi nhập xuất tồn hàng vật tư, ván cho từng công trình
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và NCC
Theo dõi thu chi nội bộ ( yêu cầu các chi phí phải có chứng từ thanh toán)
Soạn hợp đồng, đề nghị thanh toán…
Các công việc theo yêu cầu cấp quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan
Nữ, tuổi từ 20-35 ưu tiên ngoại hình ưa nhìn.
Sử dụng thành thạo Excel.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Chịu áp lực công việc, tỉ mỉ, cẩn thận, chú ý đến tiểu tiết
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Được hướng dẫn thêm về nghiệp vụ chuyên môn.
Phúc lợi khác: Theo quy định của Bộ luật lao động (chế độ nâng lương theo quy đinh, chi phí công tác, thưởng lễ, Tết, ...)
Ngày nghỉ phép theo quy định nhà nước.
Thời gian làm việc: từ 8h00 – 17h00 từ Thứ 2 đến hết Thứ 7 (nghỉ Chủ nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
