Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 350/33 Đường T15, KP4, Phường An Phú Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện theo dõi chấm công, tính lương cho các bộ phận

Theo dõi nhập xuất tồn hàng vật tư, ván cho từng công trình

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và NCC

Theo dõi thu chi nội bộ ( yêu cầu các chi phí phải có chứng từ thanh toán)

Soạn hợp đồng, đề nghị thanh toán…

Các công việc theo yêu cầu cấp quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan

Nữ, tuổi từ 20-35 ưu tiên ngoại hình ưa nhìn.

Sử dụng thành thạo Excel.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Chịu áp lực công việc, tỉ mỉ, cẩn thận, chú ý đến tiểu tiết

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Được hướng dẫn thêm về nghiệp vụ chuyên môn.

Phúc lợi khác: Theo quy định của Bộ luật lao động (chế độ nâng lương theo quy đinh, chi phí công tác, thưởng lễ, Tết, ...)

Ngày nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Thời gian làm việc: từ 8h00 – 17h00 từ Thứ 2 đến hết Thứ 7 (nghỉ Chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT VIỆT KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin