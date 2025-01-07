Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 618 Trần Đại Nghĩa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Công việc vận hành kho

Kiểm kê kho

Thanh toán thuê kho, Điện, nước, Internet

Duyệt đơn, liên hệ xe vận chuyển,bốc xếp, xuất nhập hàng trong kho

Lên đơn hàng trên phần mềm CRM

2. Công việc nghiệp vụ kế toán

Thực hiện các nghiệm vụ kế toán PM Misa Amiss online

Quản lý công nợ bán hàng

Luân chuyển hàng giữa các kho

Duyệt xuất đơn hàng, hàng hoàn

Hạch toán kết quả kinh doanh của kho

3. Công việc Báo cáo

Báo cáo kết quả kinh doanh của kho

Báo cáo kiểm kê kho

Lập kế hoạch hàng cho kho

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ưu tiên 9x

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

Có >2 năm kinh nghiệm làm tại vị trí tương tự tại một công ty

Kỹ năng chuyên môn kế toán

Kỹ năng giao tiếp: Tương tác phối hợp trong công việc

Kỹ năng sử dụng PM Amiss misa online kế toán

Kỹ năng Excel thành thạo

Kỹ năng sử dụng ứng dụng mạng xã hội phục vụ công việc

Có laptopcá nhân

Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 13.000.000

Thưởng hàng tháng doanh thu kho

Thưởng số đơn xuất kho hàng tháng

Thưởng từ 2tr-5tr/tháng

=> Thu nhập 15.000.000 - 18.000.000/tháng

Thu nhập 15.000.000 - 18.000.000/tháng

Thử việc 85% lương

Hỗ trợ hướng dẫn công việc chi tiết

Làm Online 4 ngày/tháng (tự đăng ký) + Sáng Thứ 7 Online (Sau khi lên chính thức)

Thời gian linh hoạt (Chấm công trên App, không quản lý thời gian ra - vào)

Chính thức đóng BHXH theo quy định của luật

Nghỉ lễ, Tết theo quy định luật lao động

Year end party cuối năm, liên hoan team,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin