Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 618 Trần Đại Nghĩa, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Công việc vận hành kho
Kiểm kê kho
Thanh toán thuê kho, Điện, nước, Internet
Duyệt đơn, liên hệ xe vận chuyển,bốc xếp, xuất nhập hàng trong kho
Lên đơn hàng trên phần mềm CRM
2. Công việc nghiệp vụ kế toán
Thực hiện các nghiệm vụ kế toán PM Misa Amiss online
Quản lý công nợ bán hàng
Luân chuyển hàng giữa các kho
Duyệt xuất đơn hàng, hàng hoàn
Hạch toán kết quả kinh doanh của kho
3. Công việc Báo cáo
Báo cáo kết quả kinh doanh của kho
Báo cáo kiểm kê kho
Lập kế hoạch hàng cho kho
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, ưu tiên 9x
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
Có >2 năm kinh nghiệm làm tại vị trí tương tự tại một công ty
Kỹ năng chuyên môn kế toán
Kỹ năng giao tiếp: Tương tác phối hợp trong công việc
Kỹ năng sử dụng PM Amiss misa online kế toán
Kỹ năng Excel thành thạo
Kỹ năng sử dụng ứng dụng mạng xã hội phục vụ công việc
Có laptopcá nhân
Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 13.000.000
Thưởng hàng tháng doanh thu kho
Thưởng số đơn xuất kho hàng tháng
Thưởng từ 2tr-5tr/tháng
=> Thu nhập 15.000.000 - 18.000.000/tháng
Thu nhập 15.000.000 - 18.000.000/tháng
Thử việc 85% lương
Hỗ trợ hướng dẫn công việc chi tiết
Làm Online 4 ngày/tháng (tự đăng ký) + Sáng Thứ 7 Online (Sau khi lên chính thức)
Thời gian linh hoạt (Chấm công trên App, không quản lý thời gian ra - vào)
Chính thức đóng BHXH theo quy định của luật
Nghỉ lễ, Tết theo quy định luật lao động
Year end party cuối năm, liên hoan team,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn DVN Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
