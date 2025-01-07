Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần FiFa Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 04 đường số 04, khu biệt thự Sông Ông Lớn, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên kế toán tại các dự án về nghiệp vụ kế toán tòa nhà.

Kiểm tra lại chứng từ thu - chi của các dự án và nhập vào phần mềm kế toán: sao kê ngân hàng, Ví Momo (cư dân thanh toán phí quản lý). Cập nhật, in và gửi báo phí.

Hỗ trợ nhân sự kế toán tại dự án (khi cần)

Kiểm tra chứng từ thuế, nhập liệu lên phần mềm kế toán theo sự hướng dẫn (khi cần)

Hỗ trợ trong công tác cân đối thuế theo sự hướng dẫn (khi cần)

Lập các báo cáo liên quan theo yêu cầu của Ban Giám Đốc, Phòng kế toán hoặc cấp quản lý trực tiếp.

Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc, Phòng kế toán hoặc cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán hoặc các ngành liên quan

Có hiểu biết về các loại chứng từ kế toán

Thành thạo phần mềm AMIS hoặc MISA

Thành thạo vi tính văn phòng;

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm nghiệp vụ kế toán thu chi

Có nghiệp vụ kế toán thuế là một lợi thế

Nhanh nhẹn, siêng năng, chịu khó di chuyển dự án (khi cần)

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc;

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống;

Có khả năng đưa ra quyết định độc lập và làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần FiFa Investment Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng 13;

Lương thưởng lễ, Tết;

Các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động;

Được cấp đồng phục hàng năm;

Xét nâng lương hàng năm;

Du lịch, team building

Thưởng thâm niên

