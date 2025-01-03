Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH TIMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Sản phẩm phụ trách

TIMIND đang tìm kiếm một Business Analyst (BA) năng động và sáng tạo để tham gia vào đội ngũ phát triển sản phẩm của công ty trong ngành Print On Demand. Bạn sẽ là cầu nối giữa các phòng ban và đội ngũ phát triển, đảm bảo các sản phẩm được phát triển đúng nhu cầu, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

Bạn sẽ

Phân tích nghiệp vụ:

• Nhận đề bài và định hướng từ Product Owner (PO), thực hiện phân tích, làm rõ kết quả đầu ra (outcome) và tư vấn lại nếu có vấn đề về khả năng thực hiện.

• Phân tích, làm rõ và làm việc với các stakeholder liên quan để tìm hiểu hiện trạng và các vấn đề phát sinh với khách hàng và doanh nghiệp khi triển khai giải pháp.

• Làm việc với team phát triển để đưa ra giải pháp phù hợp nhất để đạt được kết quả và hiện trạng của sản phẩm/ doanh nghiệp.

• Xây dựng tài liệu nghiệp vụ (BRD, SRS):

• Mô tả chi tiết quy trình xử lý của hệ thống, các trường hợp sử dụng (use cases), và các yêu cầu chức năng/phi chức năng.