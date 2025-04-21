Tuyển Business Analyst TP Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tháp A, Toà nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tiếp nhận, khai thác và làm rõ yêu cầu từ PM/ PO và các bên liên quan;

• Phân tích và đưa ra giải pháp, phối hợp với đội kĩ thuật để lựa chọn giải pháp tối ưu nhất;

• Viết đầy đủ các tài liệu đặc tả yêu cầu, thiết kế: BRD/ SRS/ ERD/ API Spec/ Design Spec;

• Chuyển giao tài liệu nghiệp vụ cho đội phát triển sản phẩm và theo dõi tiến độ triển khai;

• Thực hiện nghiệm thu sản phẩm (UAT) và soạn thảo tài liệu Hướng dẫn sử dụng (User Guide).

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KIẾN THỨC

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm và kỹ năng với những dự án phần mềm;

• Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các hệ thống CDP; CRM; BI Platform; Product Analytics Platform;

• Ưu tiên có kiến thức về ngành Mobile App, Mobile Game;

• Kiến thức về Tài liệu nghiệp vụ (BRD/ SRS/ ERD/ API Spec/ Design Spec);

• Hiểu biết sâu rộng về quy trình phát triển Agile/Scrum;

• Có tư duy về sản phẩm và trải nghiệm người dùng.

Kỹ năng – Tố chất

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;

Tại TP Entertainment Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TP Entertainment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin