Tuyển Business Analyst TP Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

TP Entertainment
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại TP Entertainment

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tháp A, Toà nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Tiếp nhận, khai thác và làm rõ yêu cầu từ PM/ PO và các bên liên quan;
• Phân tích và đưa ra giải pháp, phối hợp với đội kĩ thuật để lựa chọn giải pháp tối ưu nhất;
• Viết đầy đủ các tài liệu đặc tả yêu cầu, thiết kế: BRD/ SRS/ ERD/ API Spec/ Design Spec;
• Chuyển giao tài liệu nghiệp vụ cho đội phát triển sản phẩm và theo dõi tiến độ triển khai;
• Thực hiện nghiệm thu sản phẩm (UAT) và soạn thảo tài liệu Hướng dẫn sử dụng (User Guide).

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KIẾN THỨC
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm và kỹ năng với những dự án phần mềm;
• Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các hệ thống CDP; CRM; BI Platform; Product Analytics Platform;
• Ưu tiên có kiến thức về ngành Mobile App, Mobile Game;
• Kiến thức về Tài liệu nghiệp vụ (BRD/ SRS/ ERD/ API Spec/ Design Spec);
• Hiểu biết sâu rộng về quy trình phát triển Agile/Scrum;
• Có tư duy về sản phẩm và trải nghiệm người dùng.
Kỹ năng – Tố chất
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;

Tại TP Entertainment Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TP Entertainment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TP Entertainment

TP Entertainment

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Rivera Park Vũ Trọng Phụng, Đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

