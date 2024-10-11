Tuyển Business Analyst SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Business Analyst SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

SVTECH
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
SVTECH

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại SVTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8

- 82 Duy Tân

- Cầu Giấy

- Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại SVTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SVTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SVTECH

SVTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2A Phan Thúc Duyện, P 4, Q Tân Bình, TP HCM/ Tầng 8 - Tòa nhà IC - 82 Duy Tân- Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

