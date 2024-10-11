Tuyển Business Analyst Công TNHH Next Level Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Quản lý công một team thuộc dự án phát triển Product cho khách hàng Singapore

- Truyền tải đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu nghiệp vụ đến team dev

- Đảm bảo team thực hiện đúng yêu cầu

- Quản lý tiến độ, báo cáo công việc của team tới khách hàng và cấp quản lý.

- Chủ động giao tiếp để giải quyết vấn đề dự án

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trong vai trò phân tích nghiệp vụ, viết và quản lý tài liệu

- Có thể đọc, viết, giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh - Có kiến thức căn bản về quản lý dự án

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc - Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề một cách độc lập, cộng tác và giao tiếp tốt với đồng nghiệp, hoà đồng và ham học hỏi, ...

Tại Công TNHH Next Level Solution Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20tr -25tr Net

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Xét tăng lương theo năng lực 2 lần/năm;

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước;

- Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc.

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader do Công ty đang phát triển nhanh.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại;

- Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát... do Công ty tổ chức;

- Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như sinh nhật, hiếu hỷ...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TNHH Next Level Solution

