Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng: Khảo sát, tư vấn và thống nhất nghiệp vụ với khách hàng Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm theo nhiều hình thức: Tài liệu mô tả, tài liệu thiết kế giao diện mẫu (prototype) và các tài liệu liên quan khác Hỗ trợ demo, presale bán hàng Diễn giải (Tranfer) nghiệp vụ phần mềm cho các thành viên trong team dự án Kiểm tra lại sản phẩm được bàn giao từ team dự án trước khi chuyển giao cho khách hàng Đào tạo hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ cho khách hàng Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng trong quá trình sử dụng Tham gia vào việc định hướng phát triển sản phẩm: Nghiên cứu và đề xuất các xu hướng mới, các tính năng mới từ thị trường và đối thủ Quản lý các thành viên được giao phụ trách: Phân chia công việc và theo dõi tiến độ thực hiện của các thành viên, giúp các thành viên xử lý các vấn đề kỹ thuật khó, review tài liệu phân tích nghiệp vụ của các thành viên, đào tạo chuyên môn cho các thành viên, giải quyết các vấn đề và xung đột giữa các thành viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong công việc BA Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT là một lợi thế Biết sử dụng các công cụ phục vụ phân tích nghiệp vụ, vẽ mockup (ví dụ Visio, Axure, Figma...) Biết sử dụng các công cụ phục vụ quản lý công việc và dự án là một lợi thế (Ví dụ Jira, Microsoft Project, Trello...) Có hiểu biết về HTML, ngôn ngữ truy vấn SQL là lợi thế Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt và có tư duy hướng dịch vụ Yêu thích công việc BA
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc với nhiều khách hàng là các Tập đoàn, Doanh nghiệp lớn, tổ chức giáo dục tại Việt Nam. Triển khai dự án thực chiến đến khách hàng thuộc đa dạng nhiều nhóm ngành, nghề Làm việc trong lĩnh vực Edtech là xu hướng đang thịnh hành và có nhiều tiềm năng bùng nổ trong tương lai Lương theo thỏa thuận. Phụ cấp theo công việc thực tế. Thưởng hấp dẫn gồm: Thưởng dự án, thưởng cuối năm theo kết quả công việc Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Tham gia các hoạt động giao lưu, văn hóa, team building, du lịch...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 96 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

