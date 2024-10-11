Tuyển Business Analyst TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Viettel Digital Service (VDS) là thành viên thứ 8 của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, mang sứ mệnh kiến tạo Hệ sinh thái số, đi tiên phong trong lĩnh vực Fintech. Khát vọng của chúng tôi là mang công nghệ số tới mọi ngõ ngách của cuộc sống, từ thành thị tới nông thôn, nâng niu từng trải nghiệm và xây đắp niềm tin nơi khách hàng, góp phần xây dựng một xã hội số ngày một văn minh và tiện lợi hơn. Sản phẩm nổi bật nhất của VDS là Hệ sinh thái số Viettel Money.
Hiện nay, Viettel Digital đang mở rộng hoạt động với nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực Fintech, Big Data, AI, Blockchain,... và mong muốn chiêu mộ nhân tài từ mọi miền Tổ quốc, cùng nhau chung tay tạo nên những kỳ tích mới.
Viettel Digital
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Phân tích yêu cầu từ đội ngũ Phát triển sản phẩm Tham gia phân tích thiết kế luồng nghiệp vụ, đặc biệt là các luồng nghiệp vụ tài chính cho sản phẩm Viettel Money. Xây dựng tài liệu phân tích, tài liệu đặc tả nghiệp vụ cho các tính năng, sản phẩm mới của hệ sinh thái tài chính số Viettel Money và các sản phẩm của Viettel Digital Phối hợp với đội phát triển để xây dựng hệ thống, thực hiện nghiệm thu sản phẩm trước/sau khi triển khai
Phân tích yêu cầu từ đội ngũ Phát triển sản phẩm
Tham gia phân tích thiết kế luồng nghiệp vụ, đặc biệt là các luồng nghiệp vụ tài chính cho sản phẩm Viettel Money.
Xây dựng tài liệu phân tích, tài liệu đặc tả nghiệp vụ cho các tính năng, sản phẩm mới của hệ sinh thái tài chính số Viettel Money và các sản phẩm của Viettel Digital
Phối hợp với đội phát triển để xây dựng hệ thống, thực hiện nghiệm thu sản phẩm trước/sau khi triển khai

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học loại Khá, Giỏi chuyên ngành CNTT, kỹ sư phần mềm, kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc tương đương Tiếng Anh tương đương Toeic 650+ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí phân tích nghiệp vụ Có kiến thức về hệ cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL là lợi thế Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phần mềm, Fintech, thương mại điện tử Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, tính cách cẩn thận tỉ mỉ, tình thần chủ động trong công việc Có kỹ năng quản lý, điều phối công việc, lập kế hoạch triển khai công việc
Tốt nghiệp đại học loại Khá, Giỏi chuyên ngành CNTT, kỹ sư phần mềm, kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc tương đương
Tiếng Anh tương đương Toeic 650+
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí phân tích nghiệp vụ
03 năm
Có kiến thức về hệ cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL là lợi thế
Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phần mềm, Fintech, thương mại điện tử
Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, tính cách cẩn thận tỉ mỉ, tình thần chủ động trong công việc
Có kỹ năng quản lý, điều phối công việc, lập kế hoạch triển khai công việc

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời. Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình. Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,... Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.
Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam
Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc
Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn
Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.
Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.
Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người
Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...
Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày
Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô D26 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

