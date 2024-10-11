Tuyển Business Analyst Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 41, Tòa Keangnam Landmark 72, Đ. Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ khách hàng theo yêu cầu phát triển của dự án, phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng. Thiết kế mô hình dữ liệu, tạo các mockups hay prototypes cho dự án. Soạn thảo và hoàn chỉnh tài liệu nghiệp vụ. Phối hợp khách hàng nghiệm thu hệ thống. Nghiên cứu thị trường, đối thủ; đề xuất phát triển các tính năng mới; lập kế hoạch để triển khai các tính năng mới. Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, ... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Tiếng Anh tương đương 550 TOEIC trở lên Kiến thức/Kinh nghiệm: Khả năng phân tích, tư duy logic tốt. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Business Analyst hoặc vị trí tương đương Có kiến thức và kinh nghiệm phát triển phần mềm theo mô hình Agile, định hướng và thiết kế dựa trên đặc trưng, yêu cầu chức năng, hiệu suất, và trải nghiệm của người dùng Ưu tiên các ứng viên có các yếu tố sau: Có kiến thức chuyên sâu về phân tích trải nghiệm khách hàng Có kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế hệ thống Chứng chỉ nghiệp vụ tương ứng năng lực Tiếng Anh giao tiếp và làm việc tốt

Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: Offer theo gói tổng thu nhập năm Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng 16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + Ngày 22/12) Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân của MIC (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm) Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí (trong trường hợp vận may chưa tới, đừng lo, VCS sẽ hỗ trợ 50% chi phí thi tuyển)

Range lương: Offer theo gói tổng thu nhập năm

Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm

Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng

16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + Ngày 22/12)

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân của MIC (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm)

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí (trong trường hợp vận may chưa tới, đừng lo, VCS sẽ hỗ trợ 50% chi phí thi tuyển)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin