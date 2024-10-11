Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Techainer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NA9 - TT1, Dự án Khu hỗn hợp nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ Thanh Xuân Complex, Số 6 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu người sử dụng. Thực hiện viết tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng theo phân công của PM/BA Leader. Phân tích chi tiết, xây dựng mockup và viết các tài liệu URD, SRS, Data dictionary,... Tham gia vào quá trình kiểm thử phần mềm (UAT) và quá trình triển khai dự án Phối hợp với bộ phận thực hiện giới thiệu và viết các tài liệu đề xuất giải pháp cho khách hàng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm BA tối thiểu 2 năm; Có khả năng nghiên cứu tài liệu và phân tích yêu cầu; Có khả năng truyền đạt và xử lý vấn đề; Có kiến thức về các giai đoạn kiểm thử phần mềm (auto/manual test); Có khả năng truyền đạt, đào tạo và xử lý vấn đề tốt; Ưu tiên ứng viên BA product & UI/UX designer; Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng phần mềm Axure, Figma hoặc các công cụ thiết kế và mô hình hoá; Ưu tiên ứng viên có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Edˇtech và lĩnh vực AI; Nhanh nhẹn, nắm bắt công nghệ mới nhanh; Chăm chỉ, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm; Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc;

Tại Công ty cổ phần Techainer Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, theo năng lực ứng viên, thưởng lương tháng 13 và thưởng KPI 2 ngày làm việc remote/tháng, 1 ngày nghỉ phép có lương/tháng Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe Review lương định kỳ 2 lần/năm Company trip 1-2 lần / năm. Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng mềm. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, thoải mái trong thời gian làm việc, đánh giá dựa vào kết quả công việc. Tham gia các câu lạc bộ: Đá bóng, bi-a, cầu lông,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Techainer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.