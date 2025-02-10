Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Lương và phúc lợi:

- Thực hiện các công việc liên quan đến tính lương nhân viên hàng tháng, lương ngoài giờ, lương hiệu suất Kênh phân phối, đơn vị kinh doanh.

- Thực hiện các công việc liên quan đến phúc lợi nhân viên: khám sức khỏe, sinh nhật, lễ tết, hiếu hỉ,…

2. Bảo hiểm:

2.1. Bảo hiểm bắt buộc:

- Thực hiện các nghiệp vụ báo tăng, giảm, điều chỉnh mức đóng, chế độ và thanh toán hồ sơ chế độ của nhân viên.

- Cập nhật các thay đổi liên quan đến chế độ BHXH BHYT, BHTN.

2.2.Bảo hiểm sức khỏe nhân viên:

- Báo tăng/ giảm, điều chỉnh thông tin hàng tháng.

- Giải đáp các thắc mắc cho nhân viên hoặc hỗ trợ tư vấn hồ sơ claim bảo hiểm.

3. Thuế TNCN:

- Thực hiện các công việc đăng ký/ thay đổi thông tin đăng ký MST, giảm trừ gia cảnh.

- Thực hiện quyết toán thuế TNCN cho toàn bộ nhân viên.

4. Tư vấn, hướng dẫn các công việc liên quan đến các quy định, chính sách tiền lương, phúc lợi, chế độ BHXH và thuế TNCN cho nhân viên.

5. Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị.