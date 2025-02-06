Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 Trần não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

1. Xác định nhu cầu đào tạo:

Tiến hành khảo sát và thu thập phản hồi từ các bộ phận, đội nhóm để hiểu rõ nhu cầu đào tạo và phát triển kỹa năng của nhân viên.

Phối hợp với các chi nhánh để đánh giá hiệu quả đào tạo tại cửa hàng.

2. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo:

Biên soạn tài liệu cho chương trình đào tạo.

Xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế.

Tổ chức triển khai các khóa đào tạo năng lực chuyên môn và chương trình phát triển năng lực.

3. Đánh giá và theo dõi hiệu quả đào tạo:

Theo dõi - đánh giá và đưa ra lộ trình phát triển cải thiện sau mỗi khóa học, xem xét kết quả đào tạo và điều chỉnh chương trình nếu cần.

Cung cấp báo cáo chi tiết về tiến độ và hiệu quả các chương trình đào tạo cho ban lãnh đạo.

4. Phát triển năng lực:

Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực nhân viên, phân tích dữ liệu xác định các năng lực và kỹ năng cần cải thiện.

Lập kế hoạch và thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển kỹ năng của nhân viên và mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Triển khai các buổi định và hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kế hoạch nghề nghiệp và định hướng phát triển cá nhân.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Đào tạo, Giảng dạy, Nhân sự

Thông hiểu các phương pháp đào tạo truyền thống và hiện đại.

Thấu hiểu nhu cầu của cả người học và người dạy.

Là người có tư duy Logic, phản biện tốt.

Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, tổ chức & đánh giá

Thông minh, nhanh nhẹn và ham học hỏi.

Chịu khó di chuyển giữa các cửa hàng khi có lịch đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 10.000.000đ đến 15.000.000đ tuỳ theo năng lực của ứng viên.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, phép năm, lương tháng 13 theo Luật lao động hiện hành

Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật hằng năm theo quy định, du lịch hằng năm.

Các chính sách phúc lợi và chế độ đãi ngộ khác theo Quy chế Công ty

Thời gian làm việc: Ca 8 tiếng/ngày, nghỉ trưa 1 tiếng. Tuần nghỉ 1 ngày

Địa điểm làm việc: 67 Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức

