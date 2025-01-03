Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 900 USD

• Quản lý và tổ chức hoạt động đấu thầu:

- Theo dõi, cập nhật thông tin đấu thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và các trang thông tin khác để phục vụ nhu cầu đấu thầu của Công ty

- Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ và giám sát đội ngũ nhân viên trong bộ phận thực hiện công tác hồ sơ kinh tế đấu thầu.

- Thẩm định và kiểm tra hồ sơ dự thầu trước khi trình lãnh đạo hoặc gửi.

- Đảm bảo hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT) và các quy định pháp luật.

• Phân tích và chuẩn bị hồ sơ dự thầu:

- Phân tích yêu cầu của HSMT để xây dựng chiến lược đấu thầu hiệu quả.

- Tính toán chi phí, định mức, giá thành và lập bảng tổng hợp giá dự thầu.

- Đưa ra các giải pháp kinh tế kỹ thuật tối ưu nhằm tăng tính cạnh tranh cho hồ sơ.

• Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận liên quan:

- Làm việc với bộ phận kỹ thuật để đảm bảo phần kỹ thuật phù hợp với phương án Thầu.

- Tương tác với nhà cung cấp, thầu phụ để có thông tin chính xác về giá vật liệu, thiết bị và các yếu tố đầu vào.

- Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác thanh toán, nghiệm thu và quyết toán công trình nếu cần.

• Cập nhật và tuân thủ pháp luật:

- Theo dõi, cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu và xây dựng.