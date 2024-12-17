Tuyển Chuyên viên đấu thầu Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập hồ sơ chào thầu, chấm thầu, quản lý hợp đồng, quản lý hồ sơ thanh quyết toán:

+ Bóc tách khối lượng, lên đơn giá, lập dự toán chi tiết cho hồ sơ chào thầu. Phát hành hồ sơ mời thầu, tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ mời thầu triển khai công tác chấm thầu.

+ Đàm phán trực tiếp với nhà thầu, thầu phụ, tổ đội, nhà cung cấp vật tư về khối lượng, đơn giá và điều khoản hợp đồng. Lập báo cáo tổng hợp, đề xuất lựa chọn và dự thảo hợp đồng trình Lãnh đạo phê duyệt.

+ Xử lý hồ sơ về bảo lãnh, bảo hành, tạm ứng của nhà thầu và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng.

+ Lập, theo dõi và quản lý chi phí, ngân sách, dự toán của gói thầu, dự án. Lập báo cáo sản lượng dự án theo định kỳ. Dự trù cung ứng nhân công, vật tư, vật liệu, thiết bị, máy móc phục vụ gói thầu, dự án.

+ Kiểm tra khối lượng, giá trị hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu, thầu phụ, tổ đội, nhà cung cấp vật tư,... Bóc tách chiết tính vật tư, vật liệu để đối chiếu hao hụt.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và Thủ trưởng đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên sinh năm 1990 đổ lại đây.

- Tốt nghiệp trình độ Đại học chính quy chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Xây dựng dân dụng và các chuyên ngành liên quan.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác đấu thầu, chào thầu, dự thầu, lập ngân sách quản lý chi phí, quản lý hợp đồng, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán.

- Các kỹ năng chuyên môn khác:

+ Thành thạo Exel, Word, Ms Project, dự toán G8, Autocad

+ Hiểu biết và nắm các thông tư, nghị định, chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, trình tự thủ tục đầu tư, trình tự nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng

+ Có chứng chỉ định giá (tối thiểu hạng II). Nếu ứng viên có thêm Chứng chỉ quản lý dự án, chứng chỉ đấu thầu thì là một điểm cộng.

+ Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Tiếng Anh.

- Các kỹ năng mềm:

+ Giao tiếp tốt.

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, có tính hợp tác, làm việc chủ động, nhiệt tình.

+ Chịu được môi trường làm việc áp lực cao.

Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của từng ứng viên.

- Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Nhà ăn của Tổng công ty

- Tham gia BHXH sau 02 tháng thử việc.

- Các chế độ khác: Theo quy định của pháp luật và Tổng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin