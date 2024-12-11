Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Tìm kiếm, nghiên cứu các gói thầu phù hợp với năng lực công ty.

2. Lập hồ sơ dự thầu (theo vốn ngân sách và tư nhân)

3. Lập và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm; kỹ thuật, giá của nhà thầu phụ/nhà cung cấp.

4. Kiểm tra, cân đối giá đầu vào, giá đầu ra đảm bảo lợi nhuận theo đúng tỉ lệ của Công ty đề ra.

5. Quản lý hồ sơ, hợp đồng gốc, văn bản chính liên quan trong suốt quá trình đấu thầu.

6. Tham gia các công việc khác theo yêu cầu cấp trên/BLĐ

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam/Nữ, tối thiểu 02 năm tham gia công tác đấu thầu công trình xây dựng;

2. Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông;

3. Kỹ năng:

- Lập được biện pháp thi công, tiến độ thi công, bóc tách khối lượng;

- Nắm vững công tác kế hoạch, tổng hợp số liệu;

- Xử lý tốt tình huống, có khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 12 triệu (thoả thuận khi phỏng vấn)

- Phụ cấp ăn trưa ngoài lương.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ.

- Thưởng lễ, tết, theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn nghệ, thể thao, du lịch... của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin