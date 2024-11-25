Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Wowpik Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 95 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tổng hợp, lập báo cáo nội bộ hàng tháng, quý cho công ty

- Báo cáo dòng tiền. Thống kê lên báo cáo khoản thu chi phát sinh theo tuần. Đối chiếu số liệu trên báo cáo với các tài khoản thực tế

- Các công việc liên quan tới sổ quỹ. Cập nhật thu chi phát sinh lên báo cáo - hạch toán

- Thực hiện chấm công và tính lương cho nhân sự

- Đối soát doanh thu, chi phí quảng cáo, công nợ với các bên đối tác

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn, chuyên môn & kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương hoặc liên quan

2. Các kỹ năng có liên quan

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa, các phần mềm kê khai bảo hiểm và thuế.

- Có khả năng thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, kiểm soát; ra quyết định, quản lý ngân sách tốt.

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo

3. Phẩm chất & tính cách

- Điềm tĩnh, linh hoạt, thận trọng và chủ động trong công việc.

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Tính cách hoà đồng, kiên nhẫn, tạo thiện cảm cho người xung quanh

- Cởi mở tiếp thu các ý kiến phản hồi.

Tại Công ty CP Wowpik Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động

- Lương, thưởng theo năng lực của mỗi cá nhân, lương tháng thứ 13.

- Tham gia các khoá đào tạo chuyên ngành do công ty chỉ định.

- Được tham gia các hoạt động của Cty: Team building, Tập Huấn, Sự kiện,...

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm theo luật Lao động Việt Nam

- Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Wowpik Việt Nam

