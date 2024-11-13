Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

NURA Việt Nam là đơn vị tầm soát ung thư và các bệnh lối sống sử dụng công nghệ chẩn đoán hình ảnh bằng AI đầu tiên tại Đông Nam Á. Chương trình sàng lọc của NURA giúp phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe, các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tập trung vào tầm soát 14 bệnh ung thư phổ biến, và 22 bệnh lối sống thường gặp ở cả nam giới và nữ giới. Với mục tiêu mở rộng quy mô, chúng tôi cần tìm kiếm các tài năng cho phòng kinh doanh với các nhiệm vụ chính như sau:

Chủ động lập kế hoạch & triển khai tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng doanh nghiệp và cá nhân sử dụng sản phẩm của phòng khám;

Xác định nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm/dịch vụ bổ sung để tối đa hóa doanh số bán thêm và đáp ứng mong đợi của khách hàng;

Tư vấn, giải thích cho khách hàng các gói khám, dịch vụ phù hợp;

Thực hiện quy trình tư vấn bán hàng từ báo giá cho khách hàng, đến tư vấn hợp đồng, ký hợp đồng và thanh toán;

Theo dõi, chăm sóc khách trong và sau quá trình thực hiện hợp đồng, phối hợp với đội ngũ vận hành để điều tra và giải quyết các vấn đề của khách hàng;

Làm việc với kế toán để đảm bảo rằng khách hàng thanh toán hóa đơn theo các điều khoản đã thỏa thuận

Tham gia các buổi đào tạo về sản phẩm, quy trình xử lý...trau dồi kiến thức;

Báo cáo định kỳ về kết quả công việc được giao, tìm phương án xử lý, khắc phục các vấn đề còn vướng mắc để có hiệu quả công việc tốt hơn.

Các công việc liên quan khác do Quản lý trực tiếp điều phối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân chuyên ngành liên quan đến Y tế/Dược, yêu thích công việc kinh doanh

Độ tuổi <35, ngoại hình ưa nhìn

Có ít nhất từ 3-5 năm kinh nghiệm, ưu tiên kinh nghiệm Trình dược viên

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt

Khả năng phân tích & nhạy bén trong kinh doanh

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PPT..)

Tinh thần cầu tiến, chủ động và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Lương KPIs + Hoa hồng doanh số upto 50 triệu/tháng

Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty

Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám. Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp

Hỗ trợ ăn trưa, chi phí gửi xe

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Cơ hội đào tạo & phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin