Tuyển Chuyên viên pháp chế Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng, soạn thảo, kiểm soát nội dung các nội quy, quy chế, quy định trong Bệnh viện và Các Công ty thành viên đảm bảo theo đúng pháp luật hiện hành Soạn thảo, kiểm tra, kiểm soát về mặt pháp lý các văn bản, các loại hợp đồng kinh tế, hồ sơ pháp lý. Quản lý hệ thống các văn bản pháp chế, pháp quy của Nhà nước; các quy định của Tập đoàn và các Công ty thành viên trong Tập đoàn. Rà soát và hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Bệnh viện Thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý: làm các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, các hồ sơ kiện tụng, giải quyết tranh chấp, đầu tư dự án ... Cập nhật, hướng dẫn áp dụng các qui định pháp luật liên quan cho Ban Lãnh đạo và các phòng ban; Thiết lập và quản lý các mối quan hệ, giao dịch với các cơ quan pháp luật. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan khác khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 30-50 . Kinh nghiệm: từ 07 năm trở lên. Tốt nghiệp Đại học Luật hoặc ĐH Luật – ĐH Quốc gia hoặc Khoa Luật – ĐH Ngoại Thương. Chấp nhận làm ngoài giờ theo yêu cầu công việc. Kỹ năng giao tiếp. Trình bày văn bản mạch lạc, phù hợp. Thực hiện tốt nguyên tắc bảo mật, tính tuân thủ cao.

Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định. Lương tháng 13, ngày phép, thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật... Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia tổ chức công đoàn, Team building hàng năm Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng quản lý theo quy định chung Tập đoàn và quyết định riêng của Chủ tịch HĐQT từng thời kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

