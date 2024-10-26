Tuyển Chuyên viên pháp chế Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Chuyên viên pháp chế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ

Tham gia xây dựng, soạn thảo, kiểm soát nội dung các nội quy, quy chế, quy định trong Bệnh viện và Các Công ty thành viên đảm bảo theo đúng pháp luật hiện hành Soạn thảo, kiểm tra, kiểm soát về mặt pháp lý các văn bản, các loại hợp đồng kinh tế, hồ sơ pháp lý. Quản lý hệ thống các văn bản pháp chế, pháp quy của Nhà nước; các quy định của Tập đoàn và các Công ty thành viên trong Tập đoàn. Rà soát và hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Bệnh viện Thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý: làm các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, các hồ sơ kiện tụng, giải quyết tranh chấp, đầu tư dự án ... Cập nhật, hướng dẫn áp dụng các qui định pháp luật liên quan cho Ban Lãnh đạo và các phòng ban; Thiết lập và quản lý các mối quan hệ, giao dịch với các cơ quan pháp luật. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan khác khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo
Độ tuổi: 30-50 . Kinh nghiệm: từ 07 năm trở lên. Tốt nghiệp Đại học Luật hoặc ĐH Luật – ĐH Quốc gia hoặc Khoa Luật – ĐH Ngoại Thương. Chấp nhận làm ngoài giờ theo yêu cầu công việc. Kỹ năng giao tiếp. Trình bày văn bản mạch lạc, phù hợp. Thực hiện tốt nguyên tắc bảo mật, tính tuân thủ cao.
Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định. Lương tháng 13, ngày phép, thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật... Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia tổ chức công đoàn, Team building hàng năm Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng quản lý theo quy định chung Tập đoàn và quyết định riêng của Chủ tịch HĐQT từng thời kỳ.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

