Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Thiết kế và triển khai các ứng dụng và tính năng dựa trên Java (Spring Boot).

Làm việc cùng nhóm để xây dựng các dịch vụ có quy mô lớn và hiệu năng cao.

Thiết kế cơ sở dữ liệu và mô hình bộ nhớ đệm để tăng tốc độ và khả năng mở rộng.

Hợp tác với các nhóm hạ tầng và kỹ thuật dữ liệu để quản lý khối lượng dữ liệu lớn một cách hiệu quả.

Lập trình Java chất lượng cao, có tính module, dễ kiểm tra và bảo trì.

Xác định và giải quyết các vấn đề tức thời và tiềm ẩn với ứng dụng.

Tham gia các cuộc họp nhóm để thảo luận về kiến trúc ứng dụng và hệ thống.

Tuân thủ và cải thiện các thực hành tốt nhất với Java, bao gồm quy ước đặt tên, phân tích mã nguồn, v.v.

Hỗ trợ các nhà phát triển khác trong việc xử lý sự cố, gỡ lỗi và mã hóa.