Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, Toà Cục Tần số, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và triển khai các ứng dụng và tính năng dựa trên Java (Spring Boot).
Làm việc cùng nhóm để xây dựng các dịch vụ có quy mô lớn và hiệu năng cao.
Thiết kế cơ sở dữ liệu và mô hình bộ nhớ đệm để tăng tốc độ và khả năng mở rộng.
Hợp tác với các nhóm hạ tầng và kỹ thuật dữ liệu để quản lý khối lượng dữ liệu lớn một cách hiệu quả.
Lập trình Java chất lượng cao, có tính module, dễ kiểm tra và bảo trì.
Xác định và giải quyết các vấn đề tức thời và tiềm ẩn với ứng dụng.
Tham gia các cuộc họp nhóm để thảo luận về kiến trúc ứng dụng và hệ thống.
Tuân thủ và cải thiện các thực hành tốt nhất với Java, bao gồm quy ước đặt tên, phân tích mã nguồn, v.v.
Hỗ trợ các nhà phát triển khác trong việc xử lý sự cố, gỡ lỗi và mã hóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi của Công ty và Tập đoàn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái
Được đóng BHXH, lương thưởng, lễ tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

