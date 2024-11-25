Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Đề xuất ý tưởng và thiết kế theo mục tiêu và định hướng thương hiệu;
Thiết kế dựa trên các ý tưởng cho key visual và tham gia sản xuất các sản phẩm phục vụ cho các hoạt động và chiến dịch marketing online (banner, quảng cáo,...) và offline (Poster, Brochure, Catalogue, Profile, Folder, Bao thư, Branded merchandise,...);
Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan để đảm bảo tính thống nhất về hình ảnh và tính cách thương hiệu trên mọi nền tảng;
Lưu giữ và duy trì cơ sở dữ liệu hình ảnh và thiết kế đồ họa để làm tài liệu báo cáo và tư liệu tham khảo trong tương lai;
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cử nhân (hoặc tương đương trở lên) chuyên ngành Thiết kế hoặc liên quan;
Trình độ:
Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực thiết kế;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nhóm ngành hàng mỹ phẩm, FMCG;
Có kiến thức và kinh nghiệm về thiết kế đồ họa, thiết kế web, thiết kế video;
Có khả năng quay chụp là lợi thế;
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator, Premiere;
Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography;
Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề;
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: T2-T6 (08h30-18h00)
Lương thưởng (thỏa thuận theo năng lực) từ 14 - 20triệu/ tháng
Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/năm
Thử việc: 2 tháng
Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ...
Phụ cấp khấu hao máy tính cá nhân
Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày
Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...)
Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên)
Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ...
Party định kỳ
Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác
Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng
Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên
Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 137 Dương Văn An, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

