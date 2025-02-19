Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Senco Building S5 - 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

● Tổ chức quy hoạch, xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu ứng viên nội bộ và bên ngoài, đảm bảo Công ty luôn có nguồn ứng viên đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng kịp thời và hiệu quả nhu cầu cung ứng nhân sự.

● Tham gia xây dựng kế hoạch Tuyển dụng nhân sự cho Công ty

● Xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các đối tác tuyển dụng. Tổ chức và kiểm soát các hoạt động truyền thông Thương hiệu Nhà Tuyển dụng.

● Tham gia lập ngân sách Tuyển dụng nhân sự hàng năm; chịu trách nhiệm thực hiện ngân sách tuyển dụng trong phạm vi phụ trách.

● Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng.

● Đăng thông tin và tìm kiếm ứng viên theo nhóm các vị trí được phân công.

● Thực hiện phỏng vấn, kiểm tra trình độ ứng viên.

● Sắp xếp kế hoạch phỏng vấn cho các cán bộ lãnh đạo liên quan .

● Kiểm tra thông tin tư cách năng lực của ứng viên tại các nơi làm việc cũ.

● Đàm phán lương và chế độ đãi ngộ theo chính sách của Công ty.

● Thông báo, phản hồi cho ứng viên về kết quả phỏng vấn.

● Chuyển thông tin phê duyệt tuyển dụng cho hiring manager để làm các thủ tục tiếp nhận nhân sự.

● Tìm hiểu thông tin về nhân sự chất lượng cao tại các công ty cùng ngành. Lập cơ sở dữ liệu ứng viên cấp cao, ứng viên tiềm năng; xây dựng mạng lưới network rộng rãi.

● Có thể tham mưu, tổ chức đánh giá năng lực và tiềm năng phát triển, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, phát triển từng cán bộ theo lộ trình phát triển cá nhân.

● Thực hiện các báo cáo tuyển dụng nhân sự định kỳ hoặc khi được yêu cầu

● Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế...

● Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong công việc Tuyển dụng, có khả năng headhunt

● Độ tuổi: sinh năm 2000 - 1992

● Khả năng sử dụng Tiếng Anh và kỹ năng tin học văn phòng tốt

● Có kinh nghiệm công tác tại công ty liên quan đến đào tạo giáo dục hoặc công nghệ

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).

Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo với giá trị cốt lõi (Vi nhân - Vị nhân - Do nhân)

Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ

Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành

