Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Xây dựng network tuyển dụng các vị trí nghiệp vụ, đặc biệt là các vị trí cấp cao

- Chủ động các kênh tìm kiếm ứng viên chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng công ty.

- Phát triển và liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng (Talent Pool) nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho công ty trong hiện tại và tương lai.

- Tuyển dụng và thu hút nhân tài

- Tiếp nhận, phân tích đề xuất tuyển dụng của các Phòng/Ban, lập kế hoạch và triển khai thực thi.

- Quản lý các kênh tuyển dụng, đầu mối làm việc với các đối tác tuyển dụng (nếu cần)

- Tham gia cùng các lãnh đạo hunt các nhân sự cấp cao cho công ty.

- Tham gia tổ chức các hoạt động nâng cao trải nghiệm nhân sự (Employee experience)

- Tham gia tổ chức các chương trình nội bộ nhằm gia tăng trải nghiệm và gắn kết của CBNV đối với công ty

- Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tuyển vị trí khối BO và cấp cao.

- Ham học hỏi và thích thử thách.

- Có tư duy giải quyết vấn đề và chủ động trong công việc.

- Bám đuổi mục tiêu thực thi quyết liệt.

- Có tư duy đo lường, tracking hiệu quả công việc bằng con số.

- Có kỹ năng: Truyền tải thông tin, thuyết phục, đàm phán, thương lượng

- Có khả năng chịu áp lực cao, kiên trì, trách nhiệm,..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện;

- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc;

- Được tổ chức các buổi funny time hàng tuần và liên hoan hàng tháng không cần lo về chi phí;

- Du lịch hằng năm tại các địa điểm hot, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên;

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng;

- Review lương định kì 1 năm 1 lần, review lương đặc cách 1 năm 2 lần đối với các cá nhân xuất sắc.

- Vinh danh và khen thưởng cuối năm đối với các cá nhân làm việc xuất sắc trong năm;

- Vinh danh các cá nhân có thâm niên làm việc lâu dài tại công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin