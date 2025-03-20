Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 110 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn cho ứng viên về các chương trình làm việc và định cư tại Đức & EU.

Giới thiệu, giải đáp các thắc mắc liên quan đến yêu cầu, quy trình, chi phí và quốc gia làm việc.

Hướng dẫn ứng viên chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện giấy tờ theo quy định.

Quản lý và theo dõi danh sách ứng viên, đảm bảo quá trình hỗ trợ liên tục và kịp thời.

Hỗ trợ ứng viên trong các giai đoạn thi tuyển, đào tạo, và hoàn thiện hồ sơ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tư vấn/tuyển dụng/làm việc trong lĩnh vực tương tự là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có tinh thần trách nhiệm và khả năng quản lý nhiều hồ sơ cùng lúc.

Chủ động và ham học hỏi, cập nhật thông tin mới về chương trình.

Tại CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực, thưởng hiệu suất rõ ràng.

Lương cạnh tranh

Thưởng nóng khi đạt hoặc vượt chỉ tiêu.

Thưởng nóng

Chính sách hoa hồng hấp dẫn cho các vị trí tư vấn, tuyển dụng.

Chính sách hoa hồng

Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết theo kết quả kinh doanh.

Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết

Được đào tạo bài bản về ngành nghề, kỹ năng tuyển dụng và chăm sóc khách hàng.

Được đào tạo bài bản

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và đóng góp.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp với sự hỗ trợ từ đội ngũ giàu kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Làm việc linh hoạt (on-site & online theo vị trí).

Làm việc linh hoạt

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định và chính sách riêng của công ty.

Nghỉ phép, nghỉ lễ

Team-building, du lịch hàng năm cùng công ty.

Team-building, du lịch

Được làm việc trong lĩnh vực có ý nghĩa, giúp người lao động Việt Nam tiếp cận cơ hội việc làm quốc tế.

Được làm việc trong lĩnh vực có ý nghĩa

Mở rộng mạng lưới quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước.

Mở rộng mạng lưới quan hệ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin