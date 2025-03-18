Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Duy Hưng,, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Phân tích nhu cầu tuyển dụng của các bộ phận, xác định profile ứng viên phù hợp.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline, quản lý hồ sơ ứng viên.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách ứng viên.

Đàm phán mức lương và các điều khoản hợp đồng lao động.

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyển dụng, như hội thảo, career fair.

Quản lý ngân sách tuyển dụng và báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các trường đại học, các công ty tuyển dụng.

Cập nhật và cải tiến quy trình tuyển dụng để đảm bảo hiệu quả.

Thực hiện các công việc hành chính khác liên quan đến tuyển dụng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Logistics.

Thành thạo các kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý ứng viên (Applicant Tracking System - ATS).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Am hiểu về luật lao động Việt Nam.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Phụ cấp ăn trưa 30.000 đồng/ ngày

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.