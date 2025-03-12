Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
- Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tìm kiếm, tạo nguồn và kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các hội nhóm, các kênh tuyển dụng, nền tảng mạng xã hội,...;
Trực tiếp tham dự vào quá trình tuyển dụng: Tìm kiếm ứng viên, Tiếp nhận đánh giá hồ sơ, lựa chọn hồ sơ, Tổ chức phỏng vấn, Tham gia phỏng vấn, Đề xuất lựa chọn ứng viên.
Chăm sóc ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng;
Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm ứng viên.
Tham gia viết bài, ảnh, video và nội dung nhằm xây dựng fanpage tuyển dụng chuyên nghiệp và thu hút ứng viên trên đa dạng các nền tảng như Facebook, LinkedIn,...;
Tham gia các phát triển thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng MXH.
Quản lý, lưu trữ dữ liệu ứng viên, khai thác nguồn database ứng viên;
Theo dõi, đánh giá hiệu suất và số lượng ứng viên qua các nguồn tuyển dụng.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm trở nên tại các vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển IT, Sale, Marketing, Chăm sóc khách hàng, Khối Back office.
Nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.
Có kỹ năng phỏng vấn, tạo nguồn và đánh giá ứng viên
Có kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam.
Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người và khả năng đàm phán tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng dự án, thưởng lương tháng 13, lễ tết, sinh nhật,... Voucher mua sắm mỹ phẩm trên sàn TMDT Hebela;
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;
Được phát huy tối đa năng lực của bản thân. Đặc biệt có cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản;
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động team building, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty;
Thời gian làm việc: từ thứ 2-thứ 6 (từ 8h15-17h30), thứ 7 đăng ký làm việc cách tuần. Nghỉ trưa 1,5 tiếng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI