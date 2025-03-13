Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline, quản lý hồ sơ ứng viên.
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách và kỹ năng của ứng viên.
Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ, theo dõi hiệu quả tuyển dụng.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác quản lý nhân sự.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.
Đàm phán mức lương và các điều khoản khác với ứng viên được chọn.
Quản lý ngân sách tuyển dụng và các nguồn lực liên quan.
Cập nhật thông tin thị trường lao động và xu hướng tuyển dụng.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoặc bảo trì/sửa chữa.
Thành thạo các kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt.
Quen thuộc với các phần mềm hỗ trợ tuyển dụng (ví dụ: hệ thống quản lý ứng viên, phần mềm quản lý nhân sự).
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Am hiểu luật lao động Việt Nam.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.
Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Số 108 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

