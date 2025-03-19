Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH FTB GROUP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà 34
- 36 Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự
Tìm kiếm và đề xuất các kênh tuyển dụng phù hợp
Triển khai kế hoạch tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng nội bộ và bên ngoài
Thực hiện phỏng vấn và đánh giá ứng viên (Nếu có)
Lưu trữ dữ liệu về ứng viên, lưu trữ hồ sơ, theo quy định của công ty
Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, độ tuổi từ 20 - 25 tuổi
Làm việc fulltime
Có laptop cá nhân
Kinh nghiệm: yêu cầu có kinh nghiệm tối thiểu 3- 6 tháng. Ưu tiên tuyển MASS, BO
Khả năng giao tiếp tốt
Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực và làm việc nhóm tốt.
Tại Công ty TNHH FTB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: LC 8.000.000 - 12.000.000 vnđ + Hoa hồng TD + 1-5tr thưởng tháng, quý + 1tr5 - 3tr thưởng best TD + thưởng thâm niên + Thưởng nóng …
Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Thưởng du lịch trong, ngoài nước.
Được đào tạo bài bản về chuyên môn cũng như kỹ năng mềm.
Thưởng theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FTB GROUP
