Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 34 - 36 Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Tìm kiếm và đề xuất các kênh tuyển dụng phù hợp

Triển khai kế hoạch tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng nội bộ và bên ngoài

Thực hiện phỏng vấn và đánh giá ứng viên (Nếu có)

Lưu trữ dữ liệu về ứng viên, lưu trữ hồ sơ, theo quy định của công ty

Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, độ tuổi từ 20 - 25 tuổi

Làm việc fulltime

Có laptop cá nhân

Kinh nghiệm: yêu cầu có kinh nghiệm tối thiểu 3- 6 tháng. Ưu tiên tuyển MASS, BO

Khả năng giao tiếp tốt

Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH FTB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LC 8.000.000 - 12.000.000 vnđ + Hoa hồng TD + 1-5tr thưởng tháng, quý + 1tr5 - 3tr thưởng best TD + thưởng thâm niên + Thưởng nóng …

Thu nhập:

Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Thưởng du lịch trong, ngoài nước.

Được đào tạo bài bản về chuyên môn cũng như kỹ năng mềm.

Thưởng theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FTB GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin