Tuyển Chuyên viên tuyển dụng HỘ KINH DOANH DƯƠNG ANH NHI 99AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG ANH NHI 99AN
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 83 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo nhu cầu tuyển dụng của công ty
Liên hệ ứng viên, đặt lịch phỏng vấn, giải đáp cho ứng viên các thông tin cần thiết
Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng;
Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí Chuyên viên Tuyển dụng
Ưu tiên ứng viên hoặc các ngành nghề về HCNS
Có kỹ năng Phỏng vấn tuyển dụng
Có Laptop cá nhân.
Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG ANH NHI 99AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8tr -15tr ( LC + KPI )
Các chế độ khác: BHXH, Thưởng Lễ Tết, Lương Tháng 13, Sinh nhật,....
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động , tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành công việc .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG ANH NHI 99AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
