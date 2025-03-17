Tuyển Chuyên viên tuyển dụng HỘ KINH DOANH DƯƠNG ANH NHI 99AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 83 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo nhu cầu tuyển dụng của công ty

Liên hệ ứng viên, đặt lịch phỏng vấn, giải đáp cho ứng viên các thông tin cần thiết

Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng;

Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí Chuyên viên Tuyển dụng

Ưu tiên ứng viên hoặc các ngành nghề về HCNS

Có kỹ năng Phỏng vấn tuyển dụng

Có Laptop cá nhân.

Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG ANH NHI 99AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8tr -15tr ( LC + KPI )

Các chế độ khác: BHXH, Thưởng Lễ Tết, Lương Tháng 13, Sinh nhật,....

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động , tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành công việc .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG ANH NHI 99AN

