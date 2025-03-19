Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai kế hoạch tuyển dụng, thực hiện tuyển dụng các vị trí kịp thời.
Đề xuất công cụ để tuyển dụng hiệu quả.
Tạo nguồn ứng viên và duy trì ứng viên tiềm năng phù hợp với công ty.
Thực hiện phỏng vấn và sàng lọc ứng viên.
Sắp xếp lịch phỏng vấn cho các Trưởng bộ phận liên quan.
Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.
Hỗ trợ nhân viên mới trong quá trình hội nhập, hướng dẫn về quy định làm việc, văn hóa công ty…
Tham gia các hoạt động truyền thông nội bộ.
Thực hiện các báo cáo định kỳ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tuyển Mass; có kinh nghiệm tuyển dụng ngành Bất động sản là lợi thế.
Am hiểu quy trình tuyển dụng, biết cách tạo nguồn ứng viên và tìm kiếm ứng viên trên các kênh mạng xã hội.
Có mối quan hệ tốt với các đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ tuyển dụng.
Năng động, hòa đồng, thân thiện, thích giao lưu kết nối.
Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12 – 15 triệu, thỏa thuận theo năng lực.
Xét thưởng định kỳ hằng tháng.
Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Phúc lợi hấp dẫn: Thưởng Lễ tết, nghỉ phép năm, khám sức khỏe, bảo hiểm, teambuilding, cấp đồng phục, chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản,...
Được hướng dẫn công việc bởi quản lý có kinh nghiệm lâu năm.
Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Coffee miễn phí mỗi ngày.
Tham gia hằng tuần các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bộ, bóng đá,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 213 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

