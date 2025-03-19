Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Triển khai kế hoạch tuyển dụng, thực hiện tuyển dụng các vị trí kịp thời.

Đề xuất công cụ để tuyển dụng hiệu quả.

Tạo nguồn ứng viên và duy trì ứng viên tiềm năng phù hợp với công ty.

Thực hiện phỏng vấn và sàng lọc ứng viên.

Sắp xếp lịch phỏng vấn cho các Trưởng bộ phận liên quan.

Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.

Hỗ trợ nhân viên mới trong quá trình hội nhập, hướng dẫn về quy định làm việc, văn hóa công ty…

Tham gia các hoạt động truyền thông nội bộ.

Thực hiện các báo cáo định kỳ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tuyển Mass; có kinh nghiệm tuyển dụng ngành Bất động sản là lợi thế.

Am hiểu quy trình tuyển dụng, biết cách tạo nguồn ứng viên và tìm kiếm ứng viên trên các kênh mạng xã hội.

Có mối quan hệ tốt với các đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ tuyển dụng.

Năng động, hòa đồng, thân thiện, thích giao lưu kết nối.

Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương 12 – 15 triệu, thỏa thuận theo năng lực.

Xét thưởng định kỳ hằng tháng.

Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Phúc lợi hấp dẫn: Thưởng Lễ tết, nghỉ phép năm, khám sức khỏe, bảo hiểm, teambuilding, cấp đồng phục, chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản,...

Được hướng dẫn công việc bởi quản lý có kinh nghiệm lâu năm.

Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Coffee miễn phí mỗi ngày.

Tham gia hằng tuần các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bộ, bóng đá,...

Cách Thức Ứng Tuyển

