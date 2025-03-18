Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH NACOFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Mega Mall R4, Royal City,72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp nhằm đảm bảo mục tiêu tuyển dụng

Thực hiện công tác tuyển dụng theo quy trình và nguyên tắc của công ty

Báo cáo và đề xuất về kết quả công việc theo yêu cầu

Các công việc khác do Trưởng phòng giao phó

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trở lên.

Ưu tiên làm trong ngành TPCN, Dược và các công ty chuyên tuyển mass số lượng lớn hàng tháng

Từng làm trong công ty size 200 nhân sự trở lên

Nắm vững nhu cầu và thị trường lao động; Luật Lao Động; Luật BHXH

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH NACOFA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 – 12.000.000 + Thưởng (nếu có)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của PL và công ty (phép năm, nghỉ lễ tết, nghỉ hưởng lương các ngày: ngày cưới, kỷ niệm ngày cưới,..)

Được tham gia vào các hoạt động văn – thể - mỹ của phòng nhân sự và công ty

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NACOFA

