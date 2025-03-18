Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH NACOFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH NACOFA
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vincom Mega Mall R4, Royal City,72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp nhằm đảm bảo mục tiêu tuyển dụng
Thực hiện công tác tuyển dụng theo quy trình và nguyên tắc của công ty
Báo cáo và đề xuất về kết quả công việc theo yêu cầu
Các công việc khác do Trưởng phòng giao phó
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trở lên.
Ưu tiên làm trong ngành TPCN, Dược và các công ty chuyên tuyển mass số lượng lớn hàng tháng
Từng làm trong công ty size 200 nhân sự trở lên
Nắm vững nhu cầu và thị trường lao động; Luật Lao Động; Luật BHXH
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH NACOFA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000 – 12.000.000 + Thưởng (nếu có)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của PL và công ty (phép năm, nghỉ lễ tết, nghỉ hưởng lương các ngày: ngày cưới, kỷ niệm ngày cưới,..)
Được tham gia vào các hoạt động văn – thể - mỹ của phòng nhân sự và công ty
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và có cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NACOFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
