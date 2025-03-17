Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH WE UP
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
CÔNG TY TNHH WE UP

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH WE UP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: PeakView, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Một số vị trí tuyển dụng: Marketing, thiết kế, biên soạn, kế toán, vận hành
Nhận chỉ tiêu tuyển dụng theo tháng, lập kế hoạch tuyển dụng cá nhân nhằm mục tiêu đạt kết quả tốt nhất.
Triển khai và phát triển tạo nguồn tuyển dụng trên các kênh online và offline, kênh có phí và miễn phí.
Sàng lọc, phân loại data ứng viên, tiến cử ứng viên phù hợp với phòng ban/bộ phận.
Xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng và tham mưu cho leader các công việc liên quan.
Vận hành các trang quảng bá thương hiệu tuyển dụng: Fanpage, Tiktok, Linkedin, các group, quản lý kênh Tuyển dụng trên phần mềm công ty,...
Tham gia xây dựng bản mô tả công việc đối với các vị trí trong mảng phụ trách.
Thực hiện công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 95 - 2k1.
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, hoặc ngành nghề có liên quan.
Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí chuyên viên tuyển dụng.
Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, nhạy bén trong công việc.
Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Hòa đồng, tinh thần cầu thị và chịu được áp lực công.

Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10 - 15 triệu + thưởng.
Thử việc 2 tháng, 85% lương cứng + phụ cấp gửi xe + thưởng.
Đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc.
Review tăng lương 2 lần 1 năm, trả lương 15 hàng tháng.
Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương tháng thứ 13.
Du lịch hàng năm 3 lần/ 1 năm.
Được đào tạo và tham gia các khoá học nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE UP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WE UP

CÔNG TY TNHH WE UP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36 Hoàng Cầu, toà Peak View

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

