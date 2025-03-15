Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng khối cửa hàng, văn phòng và sản xuất

Quản lý data ứng viên, chăm sóc ứng viên

Thực hiện tiếp nhận nhân sự mới, đánh giá quá trình thử việc

Xây dựng nguồn tuyển dụng nội bộ và bên ngoài

Triển khai truyền thông thương hiệu tuyển dụng

Báo cáo hiệu quả của các kế hoạch tuyển dụng theo tuần/tháng/quý/năm

Hỗ trợ các công việc do sự phân công của quản lý trực tiếp