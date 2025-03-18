Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Triển khai tuyển dụng theo các tiêu chuẩn, quy định và chủ động đảm bảo SLA, chất lượng ứng viên

Phối hợp & tư vấn với đơn vị để thực hiện các hoạt động tuyển dụng theo quy trình như: thông báo tuyển dụng, phỏng vấn, thông báo kết quả, thực hiện tờ trình tiếp nhận, chào đón ứng viên gia nhập,...

Triển khai xây dựng mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng trên thị trường theo nhu cầu tuyển dụng

Phân tích hiệu quả của công tác triển khai tuyển dụng và nguồn tuyển dụng, lên kế hoạch hợp tác với các đối tác hỗ trợ tuyển dụng phù hợp

Tổ chức các sự kiện có liên quan đến chuỗi chương trình thương hiệu tuyển dụng hàng năm. Đầu mối phối hợp với phòng Truyền thông và các bên liên quan để phát triển và thực hiện các chương trình/ hoạt động truyền thông phù hợp với nhu cầu xây dựng thương hiệu tuyển dụng và chiến lược nhân sự

Cập nhật xu hướng thị trường, đề xuất ý tưởng xây dựng hình ảnh truyền thông thương hiệu thông qua khảo sát thị trường, hỗ trợ thực hiện các chiến dịch truyền thông thương hiệu Online & Offline

Thực hiện sử dụng và vận hành hiệu quả phần mềm, công cụ quản lý nhân sự

Triển khai báo cáo, phân tích, đánh giá và đưa ra đề xuất cải tiến trong mảng công việc được phân giao

Hỗ trợ xây dựng và đề xuất cập nhật chính sách, quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động thu hút nhân tài.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan đến Quản trị nguồn nhân lực, Luật, Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh,...

Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, thu hút nhân tài, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển mass tại các tổ chức quy mô lớn, các tổ chức bán lẻ, FMCG

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, khả năng làm việc đa nhiệm

Sử dụng thành thạo các công cụ tuyển dụng và phần mềm quản lý nhân sự.

