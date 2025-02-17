Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: số 268 đường 30/4
- Hải Châu
- Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch tuyển dụng
Tìm kiếm và thu hút ứng viên Liên hệ mời phỏng vấn, tiếp đón và hướng dẫn thủ tục nhận việc nhân sự
Quản lý dữ liệu ứng viên Hỗ trợ công tác truyền thông thúc đẩy tuyển dụng
Theo dõi đánh giá kết quả hoạt động, biến động nhân sự, quản lý in – out hàng tháng;
Quản lý, lưu trữ, theo dõi HĐLĐ, HS nhân viên;
Tính công, BHXH hàng tháng cho toàn Công ty;
Phối hợp trong công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh Công ty;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
– Ứng viên nữ có ngoại hình khá
– Tốt nghiệp Cao đẳng – Đại học
– Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
– Nhanh nhẹn, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm
– Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng Đại học chuyên ngành quản lý nhân sự, quan hệ lao động...
Yêu cầu giới tính: Nữ
Yêu cầu độ tuổi: 2001 – 1993
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
- Lương cứng: Thoả thuận + Thưởng Hoa hồng từ phòng Kinh doanh + Phụ cấp.
– Môi trường năng động, lãnh đạo trẻ trung.
– Đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định;
– Chính sách phúc lợi toàn diện: Khám chữa bệnh cho NLĐ hàng năm, du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm, lương tháng 13.
– Được đào tạo nghiệp vụ HCNS bài bản và chi tiết
– Các hoạt động tập thể thường xuyên: Teambuilding, Outing, hội thao, du lịch hàng năm,...
Số năm kinh nghiệm: 1 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
