Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: số 268 đường 30/4 - Hải Châu - Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Lập kế hoạch tuyển dụng

Tìm kiếm và thu hút ứng viên Liên hệ mời phỏng vấn, tiếp đón và hướng dẫn thủ tục nhận việc nhân sự

Quản lý dữ liệu ứng viên Hỗ trợ công tác truyền thông thúc đẩy tuyển dụng

Theo dõi đánh giá kết quả hoạt động, biến động nhân sự, quản lý in – out hàng tháng;

Quản lý, lưu trữ, theo dõi HĐLĐ, HS nhân viên;

Tính công, BHXH hàng tháng cho toàn Công ty;

Phối hợp trong công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh Công ty;

Yêu cầu:

– Ứng viên nữ có ngoại hình khá

– Tốt nghiệp Cao đẳng – Đại học

– Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

– Nhanh nhẹn, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm

– Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng Đại học chuyên ngành quản lý nhân sự, quan hệ lao động...

Yêu cầu giới tính: Nữ

Yêu cầu độ tuổi: 2001 – 1993

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

- Lương cứng: Thoả thuận + Thưởng Hoa hồng từ phòng Kinh doanh + Phụ cấp.

– Môi trường năng động, lãnh đạo trẻ trung.

– Đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định;

– Chính sách phúc lợi toàn diện: Khám chữa bệnh cho NLĐ hàng năm, du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm, lương tháng 13.

– Được đào tạo nghiệp vụ HCNS bài bản và chi tiết

– Các hoạt động tập thể thường xuyên: Teambuilding, Outing, hội thao, du lịch hàng năm,...

Số năm kinh nghiệm: 1 năm

