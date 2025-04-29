Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD

Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Cloud Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 500 - 1 USD

• Thiết lập, giám sát và điều chỉnh các bộ thông số vận hành của các công đoạn sản xuất đảm bảo vận hành ổn định với chi phí tối ưu.
• Phân tích các chi phí chất lượng để tìm ra các tổn thất và tìm kiếm cơ hội cải tiến
• Triển khai các dự án cải tiến nâng cao chất lượng và giảm thiểu các lỗi chất lượng trong sản xuất
• Giám sát, phân tích và triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng về LPG và điện tiêu thụ
• Leader các dự án sản xuất thử nghiệm trong nhà máy (các dự án trial về nguyên vật liệu, phụ gia, cải tiến thông số máy móc...)
• Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm mới (Thiết lập công thức, lab test, trial on site)
• Tham gia các dự án tiết kiệm chi phí của nhà máy
• Phối hợp với các bộ phận khác đi xử lý các khiếu nại và thăm khách hàng, điều tra nguyên nhân và phản hồi về chất lượng sản phẩm để cải tiến

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên.
• Ưu tiên chuyên ngành hóa học.
• Có thể giao tiếp bằng tiếng anh, thành thạo word, excel powerpoint.
• Thành thạo các công cụ về problem solving và cải tiến.

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Vĩnh Bảo xã Vĩnh Khúc huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cloud-engineer-thu-nhap-500-1-000-thang-tai-hai-phong-job354976
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoiio Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Hoiio Pte Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hoiio Pte Ltd
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Cloud Engineer Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD
Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Obayashi Việt Nam
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Obayashi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 23 Triệu
Công Ty Obayashi Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoiio Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Hoiio Pte Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hoiio Pte Ltd
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Cloud Engineer Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD
Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Obayashi Việt Nam
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Obayashi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 23 Triệu
Công Ty Obayashi Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Cloud Engineer VDL ETG VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận VDL ETG VIETNAM COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH Khởi Long BND làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1000 Triệu Công ty TNHH Khởi Long BND
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 1,000 - 1,300 USD Navigos Search
1,000 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Hải Phòng thu nhập 1,000 - 1,400 USD Navigos Search
1,000 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Deep C Industrial Zones làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Deep C Industrial Zones
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 1,000 - 1,200 USD Navigos Search
1,000 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Spin Master (Vietnam) Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Hải Phòng thu nhập 40 - 50 USD Navigos Search
40 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 1,000 USD Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Polarium Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Polarium Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 700 - 15 USD Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
700 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Hải Dương thu nhập 1 - 14 USD Navigos Search's Client
1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Praxis Automation Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 2 USD Praxis Automation Vietnam CO., LTD
800 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH MATTEL VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MATTEL VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 11 USD Navigos Search's Client
800 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 11 USD Navigos Search's Client
800 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Praxis Automation Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 2 USD Praxis Automation Vietnam CO., LTD
800 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Manpowergroup Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 1 - 15 USD Manpowergroup Vietnam
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm