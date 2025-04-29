Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
- Hải Phòng: Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 500 - 1 USD
• Thiết lập, giám sát và điều chỉnh các bộ thông số vận hành của các công đoạn sản xuất đảm bảo vận hành ổn định với chi phí tối ưu.
• Phân tích các chi phí chất lượng để tìm ra các tổn thất và tìm kiếm cơ hội cải tiến
• Triển khai các dự án cải tiến nâng cao chất lượng và giảm thiểu các lỗi chất lượng trong sản xuất
• Giám sát, phân tích và triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng về LPG và điện tiêu thụ
• Leader các dự án sản xuất thử nghiệm trong nhà máy (các dự án trial về nguyên vật liệu, phụ gia, cải tiến thông số máy móc...)
• Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm mới (Thiết lập công thức, lab test, trial on site)
• Tham gia các dự án tiết kiệm chi phí của nhà máy
• Phối hợp với các bộ phận khác đi xử lý các khiếu nại và thăm khách hàng, điều tra nguyên nhân và phản hồi về chất lượng sản phẩm để cải tiến
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên chuyên ngành hóa học.
• Có thể giao tiếp bằng tiếng anh, thành thạo word, excel powerpoint.
• Thành thạo các công cụ về problem solving và cải tiến.
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI