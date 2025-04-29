Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD

• Thiết lập, giám sát và điều chỉnh các bộ thông số vận hành của các công đoạn sản xuất đảm bảo vận hành ổn định với chi phí tối ưu.

• Phân tích các chi phí chất lượng để tìm ra các tổn thất và tìm kiếm cơ hội cải tiến

• Triển khai các dự án cải tiến nâng cao chất lượng và giảm thiểu các lỗi chất lượng trong sản xuất

• Giám sát, phân tích và triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng về LPG và điện tiêu thụ

• Leader các dự án sản xuất thử nghiệm trong nhà máy (các dự án trial về nguyên vật liệu, phụ gia, cải tiến thông số máy móc...)

• Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm mới (Thiết lập công thức, lab test, trial on site)

• Tham gia các dự án tiết kiệm chi phí của nhà máy

• Phối hợp với các bộ phận khác đi xử lý các khiếu nại và thăm khách hàng, điều tra nguyên nhân và phản hồi về chất lượng sản phẩm để cải tiến