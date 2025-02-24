Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng
Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô I
- 4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Đến 1,000 USD
- Set up, programing M/C, fix machine trouble
- Process optimization
- Production stabilization/ optimization (Setup/ UPH/ Efficiency./ MTBA)
- Quality secure / improvement
- Control yield and issue investigation (FACA)
- Spare parts control
- LCA/ Dx implementing
- Other job as assigned
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- English communication
- University graduation with major of automation, mechanical, mechatronic, electronics, electrical or others related
- Prefer candidates having 1 years experience working in the same position in electronic manufacturing field.
- MS office fluency
Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
