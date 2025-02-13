Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

- Ưu tiên kỹ sư có kinh nghiệm SMT/ Prefer experience about SMT

- Quản lý ngăn ngừa các rủi ro, đảm bảo sự ổn định trong quá trình sản xuất/ Manage to prevent risks, ensure stability in the production process

- Quản lý hệ thống MES bộ phận sản xuất/ Manage the MES system of the production department.

- Phân tích hiện trạng lỗi và phối hợp với bộ phận khác xử lý khắc phục issue trong quá trình sản xuất/ Analyze the current status of errors and coordinate with other departments to handle and fix issues in the production process

- Đưa ra phương án cải tiến để nâng cao hiệu suất sản xuất/ Propose improvement plans to increase production efficiency

- Làm báo cáo hàng ngày/ Daily report

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên/ Other tasks as required by superiors.