Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam
- Hải Phòng: Lô I
- 2 KCN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Ưu tiên kỹ sư có kinh nghiệm SMT/ Prefer experience about SMT
- Quản lý ngăn ngừa các rủi ro, đảm bảo sự ổn định trong quá trình sản xuất/ Manage to prevent risks, ensure stability in the production process
- Quản lý hệ thống MES bộ phận sản xuất/ Manage the MES system of the production department.
- Phân tích hiện trạng lỗi và phối hợp với bộ phận khác xử lý khắc phục issue trong quá trình sản xuất/ Analyze the current status of errors and coordinate with other departments to handle and fix issues in the production process
- Đưa ra phương án cải tiến để nâng cao hiệu suất sản xuất/ Propose improvement plans to increase production efficiency
- Làm báo cáo hàng ngày/ Daily report
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên/ Other tasks as required by superiors.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ University degree in one of the majors: mechanical, mechatronics
+Have 2-3 years of experience in factory or at least 1 year of experience in relative SMT
+ Friendly with excel, power point and analysis skill
Tại Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI