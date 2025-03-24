Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Sáng tạo nội dung video ngắn, lên kịch bản hấp dẫn, bắt kịp trend;

Quay dựng video trên smartphone, chỉnh sửa bằng các công cụ chuyên nghiệp;

Theo dõi hiệu suất nội dung, đề xuất cải tiến để tối ưu tương tác;

Phối hợp với team Marketing để đẩy mạnh chiến dịch truyền thông.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm phát triển kênh TikTok/Youtube, sáng tạo nội dung.

Thành thạo CapCut/Adobe Premiere hoặc tương tự;

Bắt trend nhanh, sáng tạo nội dung thu hút;

Kỹ năng tổ chức công việc và tư duy sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 13.000.000 - 15.000.000 + Thưởng doanh số Phòng kinh doanh;

Phụ cấp ăn trưa (30.000/ngày), gửi xe, phụ cấp công tác;

Lương thứ 13, thưởng các ngày Lễ/Tết;

Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm;

Thời gian làm việc linh hoạt, ít nhất 3 ngày WFH/tháng

Tham gia gói BHSK cao cấp PVI;

Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

Du lịch ít nhất 2 lần 1 năm (Cơ hội du lịch nước ngoài);

Công tác nước ngoài;

Được hướng dẫn chuyên môn trực tiếp bởi CEO;

Học tiếng Anh giao tiếp miễn phí tại Công ty với Giáo viên nước ngoài;

Môi trường năng động, trẻ sáng tạo và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, hướng tới các giá trị bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.