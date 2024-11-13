Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1069 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, ý tưởng và sản xuất các nội dung trên các nền tảng social của công ty.

Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động Social Media của công ty. Lập kế hoạch chiến lược cho hoạt động Social Media (Facebook, TikTok,...) phù hợp với nhận diện thương hiệu của công ty và đạt hiệu quả truyền thông cao.

Lên hoạch triển khai xây dựng chi tiết các nội dung trên kênh mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube, v.v.

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung video, hình ảnh trên kênh truyền thông số

Quản lý nhiệm vụ & tiến độ thực hiện của các hoạt động Social Media đúng hạn.

Đề xuất và làm việc với KOLs/ KOCs/ Influencers phù hợp với chiến dịch truyền thông, với các hoạt động của công ty, nhằm đẩy độ lan tỏa & đạt được KPI đề ra

Phân tích số liệu truyền thông, theo dõi hiệu quả các nội dung đã sản xuất, & đề xuất các giải pháp cải thiện.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng mới của ngành, thuật toán mới của các nền tảng, hành vi người tiêu dùng để nâng cao chất lượng hoạt động Social Media.

Quản lý dữ liệu hình ảnh, video của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành liên quan Marketing, Truyền thông, Báo chí và các ngành kinh tế có liên quan.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kiến thức và kinh nghiệm về việc quản lý và phát triển nội dung trên các nền tảng social

Có hiểu biết về các nền tảng social (Tiktok, Facebook, Youtube, Instagram...)

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương trao đổi khi phỏng vấn dựa trên năng lực và kinh nghiệm

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết, lương thưởng tháng 13, .....

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

- Làm việc từ 9h - 18h (T2 - T6)

- Hỗ trợ gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB

