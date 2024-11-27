Tuyển Content Creator CELEB GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

CELEB GROUP
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CELEB GROUP

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 357A/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Biên soạn nội dung đăng tải trên kênh TikTok của CL MEDIA (từ 100k - 1M Followers)
Tham gia lấy tin ở các sự kiện: Showcase công bố dự án, họp báo ra mắt Phim...
Làm việc với Editor để sản xuất video cho CL Media
Đăng bài và theo dõi hiệu suất từ các video trên kênh TikTok CL Media.
Báo cáo công việc với người phụ trách hướng dẫn.
Theo dõi thị trường phim ảnh, cập nhật xu hướng, thị hiếu người xem phim

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng.
Có khả năng viết lách, thường xuyên cập nhật xu hướng phim ảnh
Có sự am hiểu và yêu thích đối với mảng phim ảnh, là một người thường xuyên xem phim là một lợi thế
Thường xuyên sử dụng TikTok
Biết sử dụng các công cụ như Capcut, Canva.
Tư duy hiện đại.

Tại CELEB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc trong môi trường Showbiz, được tiếp xúc và gặp gỡ với Người nổi tiếng
Được trở thành một trong những người đầu tiên xem phim
Được tham gia các buổi họp báo ra mắt phim ảnh, phỏng vấn nghệ sĩ...
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp vui tính, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELEB GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CELEB GROUP

CELEB GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Diamond, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

