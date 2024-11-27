Tuyển Content Creator CELEB GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 357A/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Creator

Biên soạn nội dung đăng tải trên kênh TikTok của CL MEDIA (từ 100k - 1M Followers)

Tham gia lấy tin ở các sự kiện: Showcase công bố dự án, họp báo ra mắt Phim...

Làm việc với Editor để sản xuất video cho CL Media

Đăng bài và theo dõi hiệu suất từ các video trên kênh TikTok CL Media.

Báo cáo công việc với người phụ trách hướng dẫn.

Theo dõi thị trường phim ảnh, cập nhật xu hướng, thị hiếu người xem phim

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng.

Có khả năng viết lách, thường xuyên cập nhật xu hướng phim ảnh

Có sự am hiểu và yêu thích đối với mảng phim ảnh, là một người thường xuyên xem phim là một lợi thế

Thường xuyên sử dụng TikTok

Biết sử dụng các công cụ như Capcut, Canva.

Tư duy hiện đại.

Tại CELEB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc trong môi trường Showbiz, được tiếp xúc và gặp gỡ với Người nổi tiếng

Được trở thành một trong những người đầu tiên xem phim

Được tham gia các buổi họp báo ra mắt phim ảnh, phỏng vấn nghệ sĩ...

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp vui tính, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELEB GROUP

