Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN P3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Dẫn dắt và phát triển đội ngũ Content Marketing: Quản lý và hỗ trợ đội ngũ Content Marketing (gồm 3 - 5 thành viên), đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, tạo động lực và hướng dẫn cho các thành viên trong đội.

Xây dựng chiến lược nội dung phát triển nhận diện thương hiệu: Xây dựng và thực hiện chiến lược nội dung với mục tiêu chính là phát triển nhận diện thương hiệu, đồng thời hỗ trợ tăng doanh số và xây dựng cộng đồng.

Sản xuất và quản lý nội dung đa kênh: Trực tiếp tham gia viết và sản xuất các nội dung cho các kênh truyền thông của công ty (Fanpage, Website, Instagram, Tiktok, Youtube...), bao gồm Social Content, Video Content, Ad Content, Landing Page, PR.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông: Thiết kế và thực hiện các chiến dịch truyền thông cho các sự kiện và hoạt động quảng bá thương hiệu, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Phối hợp liên phòng ban: Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận Brand, Marketing, và Sales để đảm bảo các chiến dịch được triển khai nhất quán và đạt hiệu quả cao.

Đo lường và tối ưu hóa hiệu suất: Sử dụng Google Analytics, Facebook Insights và các công cụ phân tích khác để theo dõi, đánh giá, và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu hóa và cải thiện nội dung.

Những công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: 01 - 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp hoặc phân bón.

Kỹ năng quản lý và viết nội dung: Có khả năng quản lý đội nhóm, trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung, và hướng dẫn cho các thành viên khác.

Thành thạo công cụ phân tích và AI: Sử dụng thành thạo Google Analytics, Facebook Insights, cùng các công cụ AI hỗ trợ sáng tạo và phân tích nội dung để tối ưu hoá quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả.

Khả năng ngôn ngữ và sáng tạo: Có vốn từ phong phú, sáng tạo trong cách truyền tải nội dung, linh hoạt trong việc bắt kịp xu hướng mới.

Chịu áp lực và trách nhiệm cao: Chủ động, có trách nhiệm, và có khả năng làm việc dưới áp lực để hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

Cơ hội học tập và phát triển liên tục

Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm)

Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ, sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building

Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ tết, tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T

