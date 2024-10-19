Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO LAO ĐỘNG & CHUYÊN GIA HAIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16/19A nguyễn Lâm, Phường 3, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Sáng tạo nội dung để sử dụng trên các phương tiện social network: facebook, tiktok, youtube, instagram... và những network khác nếu có

2. Quản lý và Viết bài cho website của công ty để đảm bảo website luôn được cập nhật, phục vụ cho việc làm SEO về sau.

3. Quản lý các fanpage của công ty để theo dõi sự phát triển của page, trả lời và tương tác với audience của fanpage, website.

4. Định hướng audience thông qua seeding trên các group FB để thu hút tương tác về cho các kênh của công ty, xây dựng hình ảnh công ty uy tín trên không gian FB.

5. Khai thác database của công ty để xây dựng thương hiệu, tạo kết nối giữa công ty với khách hàng tiềm năng có trong database thông qua các social media/digital networks....

6. Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ, xu hướng....

7. Xây và quản lý các cộng đồng/hội nhóm facebook do công ty lập ra

8. Những công việc khác khi có yêu cầu (đi roadshow, sự kiện để hỗ trợ truyền thông cho công ty....)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Là người ham mê học hỏi, cầu tiến, sẵn sàng chấp nhận thử thách tay nghề chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo, xuất khẩu lao động.

2. Là người có kinh nghiệm về sáng tạo nội dung.

3. Biết các thủ thuật trên các nền tảng mạng xã hội để tối ưu hóa nội dung, kênh của công ty, biết về Facebook Ads, google Ads, Tiktok Ads..., hiểu về cách các digital networks này vận hành...

4. Biết làm video, thiết kế (cơ bản) bằng các công cụ thiết kế thông dụng, biết sử dụng AI để tối ưu hóa hiệu quả làm việc và hiệu suất công việc

5. Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc xác định insights về khách hàng

6. Biết quay film, chụp hình (cơ bản) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO LAO ĐỘNG & CHUYÊN GIA HAIO Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển:

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và đặc thù theo phong cách Nhật Bản giúp bạn rèn luyện và phát triển các đức tính cẩn thận, chu đáo, kỷ luật, nhiệt huyết và kỹ năng truyền cảm hứng...

- Có cơ hội làm việc trực tiếp, thường xuyên với khách hàng, đối tác người Nhật giúp nâng cao năng lực tiếng Nhật và các kỹ năng mềm

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, ổn định

Chế độ phúc lợi:

- Lương hậu hĩnh, có lương tháng 13++, thưởng theo kết quả kinh doanh

- Chế độ tăng lương hàng năm, phụ cấp cơm trưa, điện thoại, công tác phí...

- Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

- Được cấp máy tính xách tay

- Chế độ Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

- Chăm sóc sức khỏe 01 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO LAO ĐỘNG & CHUYÊN GIA HAIO

