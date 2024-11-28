Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Lên ý tưởng sáng tạo nội dung trên các nền tảng social media: Facebook, Tiktok, Youtube,...
+ Sáng tạo nội dung trendy để tăng tương tác, tăng nhận diện thương hiệu.
+ Làm việc với team Design, Video Editor để thực hiện các nội dung (hình ảnh, video) đã lên kế hoạch
+ Lên ý tưởng xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông phòng Marketing
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Sinh viên các chuyên ngành Quan hệ cộng chúng, Marketing,.......các ngành khác liên quan;
+ Có đam mê các nền tảng social media như Facebook, TikTok, Youtube...
+ Có khả năng thiết kế hình ảnh, video bằng Canva, capcut,...
+ Có đam mê các nền tảng social media như Facebook, TikTok, Youtube...
+ Có khả năng thiết kế hình ảnh, video bằng Canva, capcut,...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ nhận xét và mộc đỏ báo cáo thực tập của sinh viên
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI