Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Lên ý tưởng sáng tạo nội dung trên các nền tảng social media: Facebook, Tiktok, Youtube,...

+ Sáng tạo nội dung trendy để tăng tương tác, tăng nhận diện thương hiệu.

+ Làm việc với team Design, Video Editor để thực hiện các nội dung (hình ảnh, video) đã lên kế hoạch

+ Lên ý tưởng xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông phòng Marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Sinh viên các chuyên ngành Quan hệ cộng chúng, Marketing,.......các ngành khác liên quan;

+ Có đam mê các nền tảng social media như Facebook, TikTok, Youtube...

+ Có khả năng thiết kế hình ảnh, video bằng Canva, capcut,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ nhận xét và mộc đỏ báo cáo thực tập của sinh viên

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN

