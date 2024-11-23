Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THẨM MỸ XUÂN TRƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lên ý tưởng và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (Facebook, Website, POSM,..).

Phối hợp với team design trong quá trình sản xuất nội dung.

Đề xuất ý tưởng và triển khai nội dung phát triển thương hiệu, nội dung thương hiệu.

Phối hợp cùng team thực thi các chương trình, chiến dịch.

Phối hợp với các đối tác truyền thông bên ngoài (KOL/ KOC,..) để triển khai từng tuyến nội dung theo đúng mục đích.

Thực hiện các công việc khác được giao bởi BOD

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông, marketing, báo chí, các ngành xã hội... hoặc có kiến thức liên quan đến Content Marketing.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Creator. Ưu tiên các ngành thời trang, làm đẹp, mỹ phẩm....

Có khả năng sáng tạo về nội dung, có thể tư duy nội dung ở nhiều định dạng: ngôn ngữ, hình ảnh, video,..

Ưu tiên các bạn biết SỬ DỤNG CƠ BẢN các phần mềm thiết kế quay dựng: Photoshop, Canva, Capcut...

Khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ XUÂN TRƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chế độ, cơ hội thăng tiến; được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Mức lương hấp dẫn, lương tháng 13

Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép theo luật, tham gia team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ XUÂN TRƯỜNG

