Tuyển Content Creator Viện Điều Trị Cơ Xương Khớp iBone Fisio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Viện Điều Trị Cơ Xương Khớp iBone Fisio
- Hồ Chí Minh: 77 Hoàng Hoa Thám, phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 1 - 1 Triệu
Nội dung bài viết trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo và web.
Thực hành lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa theo kế hoạch marketing tổng thể.
Sản xuất nội dung theo chiến lược thương hiệu của sản phẩm trên đa dạng nền tảng: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube...
Đề xuất chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển kênh Tik Tok.
Lên ý tưởng concept - kịch bản quay – dựng, brief hình ảnh,...cho các tuyến nội dung trên Tiktok.
Đề xuất và làm việc với các KOLS phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch.
Báo cáo định kỳ và báo các sự vụ theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các công việc bổ sung tại phòng khám khi được giao phó.
Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê và thích sáng tạo nội dung
Có kỹ năng viết bài, sáng tạo và nhạy bén nắm bắt xu hướng content, bắt trend
Tinh thần học hỏi cao, có trách nhiệm, cẩn thận, chủ động trong công việc.
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt là 1 lợi thế.
Tại Viện Điều Trị Cơ Xương Khớp iBone Fisio Thì Được Hưởng Những Gì
MIỄN PHÍ
Tham gia học hỏi và thực hành cùng với đội ngũ Marketing
Phụ cấp 1.000.000đ/tháng (đến văn phòng tối thiểu 3 ngày/tuần)
Thưởng 50.000đ/video đạt tiêu chí và được duyệt
Môi trường năng động sáng tạo
Được training từ đội ngũ Marketing giàu kinh nghiệm
Cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức sau 03 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Điều Trị Cơ Xương Khớp iBone Fisio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
