Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ILEARN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tham gia lên ý tưởng, viết kịch bản, tổ chức sản xuất video, hình ảnh cho các mạng xã hội như Tiktok, Facebook và Youtube

- Lên kế hoạch truyền thông để phát triển nội dung, hình ảnh trên các mạng xã hội như: Tiktok, Facebook và Youtube

- Quản trị và phát triển các kênh mạng xã hội Tiktok, Facebook và Youtube

-Nắm bắt xu hướng để tạo dựng các nội dung viral trên mạng xã hội

- Phối hợp với đội quay, dựng trong sản xuất video viral trên các kênh

- Phối hợp cùng team digital marketing sản xuất các video các kênh

- Biên tập, xử lý các video cơ bản phục vụ cho kênh và hoạt động truyền thông sản phẩm

- Các công việc khác liên quan tới sản xuất content (nếu có).

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing hoặc truyền thông.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

-Có kinh nghiệm trong ngành content spa làm đẹp, thẩm mỹ là một lợi thế

- Có khả năng làm việc độc lập để thực hiện công việc khi có yêu cầu.

- Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, tổng hợp, giao tiếp, thuyết trình,...v.v

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ILEARN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7-10 triệu/ tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn)

- Lương thưởng nếu đạt KPI

- Team building, chế độ, môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Được đào tạo các khóa học phù hợp với năng lực và sự phát triển của cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ILEARN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin