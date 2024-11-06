Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 10, 663 - 665 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sản xuất nội dung truyền thông: viết bài, lên ý tưởng, video và hình ảnh trên Fanpage/ Zalo

Viết kịch bản: Tiktok, Youtube

Chịu trách nhiệm các nội dung văn bản, ấn phẩm nội bộ, tờ rơi, profile catalogue, ... của công ty;

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp từ Cao Đẳng trở lên

Ít Nhất 1 Năm Kinh Nghiệm Ở Vị Trí Tương Đương;

Khả Năng Viết Tốt, Triển Khai Nội Dung Logic, Sáng Tạo Nội Dung Đa Dạng;

Kỹ Năng Viết Nội Dung Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng chính thức: 10 - 12 triệu/ tháng + Thưởng KPI;

Làm việc trong môi trường văn minh, thân thiện;

Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Phụ cấp ăn trưa; Thưởng sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin