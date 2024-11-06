Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 10, 663
- 665 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Sản xuất nội dung truyền thông: viết bài, lên ý tưởng, video và hình ảnh trên Fanpage/ Zalo
Viết kịch bản: Tiktok, Youtube
Chịu trách nhiệm các nội dung văn bản, ấn phẩm nội bộ, tờ rơi, profile catalogue, ... của công ty;
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt Nghiệp từ Cao Đẳng trở lên
Ít Nhất 1 Năm Kinh Nghiệm Ở Vị Trí Tương Đương;
Khả Năng Viết Tốt, Triển Khai Nội Dung Logic, Sáng Tạo Nội Dung Đa Dạng;
Kỹ Năng Viết Nội Dung Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng chính thức: 10 - 12 triệu/ tháng + Thưởng KPI;
Làm việc trong môi trường văn minh, thân thiện;
Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
Phụ cấp ăn trưa; Thưởng sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
